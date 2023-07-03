У Києві на ярмарках заборонили продаж м’яса, риби, молока та кондитерки з кремом

На столичних ярмарках із 4 до 31 липня тимчасово припинена реалізація швидкопсувних продуктів. Про це йдеться у повідомленні КМДА.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що заборонено продавати

свіже м’ясо

м’ясопродукти

ковбасні вироби

морепродукти

живу та свіжоморожену рибу

молоко і молочну продукцію

кондитерські вироби з кремом.

«Таке рішення ухвалили під час наради Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА щодо організації та проведення сезонних і сільськогосподарських ярмарків у столиці», — йдеться у повідомленні.

Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства «Світоч» і «Київська спадщина», що підпорядковані Департаменту.