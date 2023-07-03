На столичних ярмарках із 4 до 31 липня тимчасово припинена реалізація швидкопсувних продуктів. Про цейдеться у повідомленні КМДА.
У Києві на ярмарках заборонили продаж м’яса, риби, молока та кондитерки з кремом
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Що заборонено продавати
- свіже м’ясо
- м’ясопродукти
- ковбасні вироби
- морепродукти
- живу та свіжоморожену рибу
- молоко і молочну продукцію
- кондитерські вироби з кремом.
«Таке рішення ухвалили під час наради Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА щодо організації та проведення сезонних і сільськогосподарських ярмарків у столиці», — йдеться у повідомленні.
Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства «Світоч» і «Київська спадщина», що підпорядковані Департаменту.
Джерело: Мінфін
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