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3 липня 2023, 16:27 Читать на русском

Постраждалим від підриву Каховської ГЕС виплатять по 5 тисяч гривень: як оформити заяву

Усі управління соціального захисту населення повинні приймати заяви на виплату 5000 грн одноразової допомоги громадянам, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Усі управління соціального захисту населення повинні приймати заяви на виплату 5000 грн одноразової допомоги громадянам, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як подати заяву

Подати заяву до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня. Допомогу можуть отримати жителі підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей.

Отримати кошти можна через Укрпошту або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття за допомогою терміналів. Кошти виділяють із резервного фонду держбюджету.

Читайте: Одноразові виплати: Постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС виплатять по п'ять тисяч

Якщо органи соцзахисту не приймають відповідну заяву, можна звернутися зі скаргою на гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби.

Допомогу не виплачуватимуть тим громадянам, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи та отримують щомісячну допомогу на проживання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+53
locustsucol
locustsucol
3 липня 2023, 16:46
#
Лди втратили все що було, і ця влада вважає адекватним виплатити їм по 120 баксів. Занавіс.
Заносьте іншу владу, ця все.
+
0
yarg
yarg
3 липня 2023, 17:15
#
Ага. чому влада не хоче заплатити тисяч по 20 доларів… навіть дивно.
+
0
Rubi0
Rubi0
3 липня 2023, 18:43
#
«Все восстановим, все отстроим»: Зеленский, Херсон 23 марта 2023, не сказал только кто и когда.
+
0
yarg
yarg
3 липня 2023, 18:44
#
Ну не раньше чем прекратятся ежедневные обстрелы Херсона. или вы поедете под бомбами отстраивать там что-то ?
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