Постраждалим від підриву Каховської ГЕС виплатять по 5 тисяч гривень: як оформити заяву

Усі управління соціального захисту населення повинні приймати заяви на виплату 5000 грн одноразової допомоги громадянам, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

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Як подати заяву

Подати заяву до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня. Допомогу можуть отримати жителі підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей.

Отримати кошти можна через Укрпошту або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття за допомогою терміналів. Кошти виділяють із резервного фонду держбюджету.

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Якщо органи соцзахисту не приймають відповідну заяву, можна звернутися зі скаргою на гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби.

Допомогу не виплачуватимуть тим громадянам, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи та отримують щомісячну допомогу на проживання.