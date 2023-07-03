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3 липня 2023, 14:13 Читать на русском

Чеська RegioJet хоче запустити пряме залізничне сполучення між Києвом, Берліном та Ганновером

Найбільший приватний залізничний перевізник Центральної Європи — чеська компанія RegioJet планує наступного року спільно з Укрзалізницею запустити прямі рейси з Києва до Берліна та Ганновера. Про це повідомив засновник RegioJet Радім Янчура, передає Forbes.

Найбільший приватний залізничний перевізник Центральної Європи — чеська компанія RegioJet планує наступного року спільно з Укрзалізницею запустити прямі рейси з Києва до Берліна та Ганновера.

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«У 2024-му плануємо в партнерстві з „Укрзалізницею“ запустити рейси Київ — Берлін, а також Київ — Ганновер через Лейпциг і Дрезден», — зазначив він в інтерв'ю виданню.

Потяг із Києва до Берліна курсував до 2012-го. Але німецька залізниця, за словами Янчури, виставила Укрзалізниці комерційні умови, які збільшили вартість проїзду потягу територією Німеччини. Це зробило маршрут збитковим, і рейс був закритий.

Зараз потяг RegioJet приїздить до польського Перемишля, де пасажири пересідають з потягу Укрзалізниці. Щоденне завантаження — від 300 до 500 пасажирів.

Читайте: RegioJet запускає регулярне залізничне сполучення між Києвом та Прагою

У планах RegioJet на 2023 рік — додати ще один потяг і збільшити завантаженість до 800 пасажирів. Компанія планує запустити новий рейс Прага — Чоп та отримати можливість заїзду власних потягів до станції Мостиська-2 у Львівській області.

Також у планах — інвестувати в українську залізницю — електрифікувати ділянку Чоп — Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.

Компанія робить ставку на жителів малих міст, а не на населення великих міст з добре розвиненими аеропортами.

«Для жителів невеликих населених пунктів може бути набагато вигідніше і простіше сісти на потяг і за день приїхати в Прагу, ніж спочатку їхати в Київ, а звідти летіти літаком», — каже Янчура.

Нагадаємо

Компанія планували розпочати рейси в Україну в червні 2022-го, але через повномасштабне російське вторгнення довелося прискоритися. Рейси розпочали на пів року раніше — в лютому.

«Тоді наша головна мета була — забезпечення евакуації українців та доставка гуманітарної допомоги», — каже власник RegioJet Янчура.

Україна наразі займає 1% у бізнесі RegioJet. До кінця 2024-го компанія планує суттєво збільшити частку українського напрямку, пасажиропотік має зрости втричі — до 500 тис. пасажирів на рік.

Джерело: Мінфін
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