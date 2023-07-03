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3 липня 2023, 13:47 Читать на русском

Як мережі АЗС відреагували на збільшення податків (ціни)

Після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни, мережі автозаправних станцій підняли його вартість. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», пише enkorr.ua.

Після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни, мережі автозаправних станцій підняли його вартість.

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Як відреагували АЗС

Зокрема на ОККО бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цій мережі додало 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л усі види пального здорожчали на стаціях WOG: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л й ДП — до 47,99 грн/л.

На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 2,91 грн/л: бензин А-95 — до 43,90 грн/л, бензин А-95+ — до 45,90 грн/л, дизпальне — до 42,90 грн/л.

Відразу на 5 грн/л здорожчав бензин марки А-95 з покращеними показниками якості на станціях UPG і SOCAR — до 51,90 і 54,99 грн/л відповідно.

Читайте: Сьогодні почали діяти довоєнні податки на пальне: як відреагували ціни на заправках

За даними «А-95», середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 1,98 грн/л і склала 46,84 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,42 грн/л — до 49,61 грн/л, а дизельне пальне — на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л (див. табл.).

Нагадаємо

З 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%.

Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів, на автогаз — 52 €/1000 літрів.

За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, на 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л — на дизпаливо, на 3 грн/л — на скраплений газ, повідомляє ЕП.

За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, на 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л — на дизпаливо, на 3 грн/л — на скраплений газ, повідомляє ЕП.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

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0
zevs1
zevs1
3 липня 2023, 14:33
#
Жизнь прекрасна цены растут, Зеленский с своим Гетманцевим знае як керувати Українцями.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 липня 2023, 14:35
#
Спасибо! Всегда приятно прочитать комментарии знающих граждан.
+
0
Три літри
Три літри
3 липня 2023, 16:49
#
Цілком згоден з Вами
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 липня 2023, 14:36
#
Как отреагировали? Спокойно, слаженно и главное без паники! Просто подняли (правда без желания) цены.
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0
Moonlighter
Moonlighter
3 липня 2023, 14:54
#
Так это пока подняли цены на то, что было завезено еще в мае) В августе-сентябре будут новые поставки, тогда и цена будет уже финальная.
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0
Три літри
Три літри
3 липня 2023, 16:48
#
Якщо ціни на бензин в нових поставках виростуть то яке це має відношення до теми яка тут обговорюється — вплив повернення податків? Податки вже є.
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0
mantis05
mantis05
3 липня 2023, 17:44
#
Лучше бы рассказали, сколько сети АЗС наценивают на топляк, чтобы было понятно что и откуда. И согласен: НДС- не имеет смысла поднимать, зачем эти деньги пускать всяким бюджетникам, переселенцам и пенсам? Сами как-то вырулят.
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