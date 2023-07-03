Як мережі АЗС відреагували на збільшення податків (ціни)

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як відреагували АЗС

Зокрема на ОККО бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цій мережі додало 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л усі види пального здорожчали на стаціях WOG: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л й ДП — до 47,99 грн/л.

На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 2,91 грн/л: бензин А-95 — до 43,90 грн/л, бензин А-95+ — до 45,90 грн/л, дизпальне — до 42,90 грн/л.

Відразу на 5 грн/л здорожчав бензин марки А-95 з покращеними показниками якості на станціях UPG і SOCAR — до 51,90 і 54,99 грн/л відповідно.

Читайте: Сьогодні почали діяти довоєнні податки на пальне: як відреагували ціни на заправках

За даними «А-95», середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 1,98 грн/л і склала 46,84 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,42 грн/л — до 49,61 грн/л, а дизельне пальне — на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л (див. табл.).

Нагадаємо

З 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%.

Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів, на автогаз — 52 €/1000 літрів.

За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, на 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л — на дизпаливо, на 3 грн/л — на скраплений газ, повідомляє ЕП.

За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, на 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л — на дизпаливо, на 3 грн/л — на скраплений газ, повідомляє ЕП.