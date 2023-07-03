Курс валют на 3 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 3 липня, курс долара на готівковому ринку втратив 10 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилось у купівлі та у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро додав 5 копійок у купівлі, а у продажу втратив 3 копійки.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,40 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,35−37,35, євро — 40,85−41,01 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,82−40,21 грн/євро.