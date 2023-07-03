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3 липня 2023, 10:47 Читать на русском

Meest запустив адресну доставку в ще 27 країн по всьому світу

Поштово-логістична компанія Meest запустила доставку в ще 27 країн світу, йдеться у її повідомленні. Зокрема, серед нових напрямків значаться навіть Австралія та Нова Зеландія, пише Дело.

Поштово-логістична компанія Meest запустила доставку в ще 27 країн світу, йдеться у її повідомленні.

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Куди доставляє Meest

Запроваджено доставку й у країни Субсахарської Африки — Нігерію, Кенію, Танзанію, ПАР, а також Ефіопію. Крім того, вона буде здійснюватися в низку арабських країн — Єгипет, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію та Кувейт.

В Азії компанія тепер доставлятиме посилки в Японію, Китай, Гонконг, Сінгапур, Індонезію, Індію, Пакистан та Шрі-Ланка, а в Латинській Америці — в Мексику, Аргентину, Бразилію, Коста-Рику, Перу, Колумбію та Чилі.

Як відправити посилку

До перелічених країн можна буде відправляти посилки вагою до 20 кг. Терміни доставки становитимуть від 10 до 21 доби, а вартість — від 1075 гривень.

Доставка відбуватиметься адресно, до дверей адресату. Загалом завдяки Meest тепер можна доставити посилку у понад 70 країн світу, включно зі США, Канадою та країнами Європейського союзу.

Щоб відправити посилку, треба попередньо створити відправлення на сайті або в додатку, де зазначити одержувача та спосіб оплати, а далі принести пакунок у найближче відділення або викликати кур'єра.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
3 липня 2023, 10:53
#
Зручно.
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