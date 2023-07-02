iPhone першого покоління виставили на аукціоні за рекордні $ 100 000

Нерозпакований смартфон iPhone першого покоління з 4 ГБ оперативної пам’яті виставили на аукціон. Про це пише Noworries з посиланням на Apple Insider.

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Що відомо

Як зазначає портал, пристрої, випущені на ринок гаджетів понад 16 років тому, мають шалений попит серед колекціонерів. Ентузіасти особливо «полюють» на ті моделі, які так і не дістали з оригінальної коробки. Аукціонний дім LCG Auctions розраховує виторгувати за лот $ 100 000.

Цьогоріч у березні американський аукціонний дім Wright також виставив нерозпакований перший iPhone з унікальним стікером «Lucky You» («Тобі пощастило»). Тоді його придбав техноблогер Маркес Браунлі, відомий під нікнеймом MKBHD. Колекціонер провів розпакування лота на своєму YouTube-каналі, а сам смартфон обійшовся йому у $ 40 000.

Зазначимо, що iPhone першого покоління був представлений 9 січня 2007 року співзасновником компанії Apple Стівом Джобсом на конференції Macworld Conference & Expo у Сан-Франциско.