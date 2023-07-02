«Конкурси краси банкнот продовжуються»: Ефективність регулювання НБУ на готівковому валютному ринку 5%

Ефективність регуляції НБУ на готівковому валютному ринку від сили 5%, в деяких регіонах — 0%. Про це написав фінансовий аналітик Віталій Шапран у фейсбуці.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Конкурси краси банкнот

«Конкурси краси банкнот в касах банків продовжуються. І винні в цьому не касири банків і не банки, а попит на красиві долари. Ну не будуть масово брати те, що потім не продасть обмінник. Зауважу, що з моменту „вживання заходів впливу та зміни регуляції“ пройшов приблизно тиждень. Діяти потрібно більш ефективно, красиві долари та євро самі себе не розлюблять, потрібно щоб їх розлюбило населення», — написав Шапран, коментуючи пост про небажання банків приймати «старі долари».

Читайте: Чому насправді банки відмовляються приймати зношені купюри

Нагадаємо

20 червня НБУ запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти.