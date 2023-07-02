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2 липня 2023, 15:15 Читать на русском

«Конкурси краси банкнот продовжуються»: Ефективність регулювання НБУ на готівковому валютному ринку 5%

Ефективність регуляції НБУ на готівковому валютному ринку від сили 5%, в деяких регіонах — 0%. Про це написав фінансовий аналітик Віталій Шапран у фейсбуці.

Ефективність регуляції НБУ на готівковому валютному ринку від сили 5%, в деяких регіонах — 0%.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Конкурси краси банкнот

«Конкурси краси банкнот в касах банків продовжуються. І винні в цьому не касири банків і не банки, а попит на красиві долари. Ну не будуть масово брати те, що потім не продасть обмінник. Зауважу, що з моменту „вживання заходів впливу та зміни регуляції“ пройшов приблизно тиждень. Діяти потрібно більш ефективно, красиві долари та євро самі себе не розлюблять, потрібно щоб їх розлюбило населення», — написав Шапран, коментуючи пост про небажання банків приймати «старі долари».

Читайте: Чому насправді банки відмовляються приймати зношені купюри

Нагадаємо

20 червня НБУ запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
2 липня 2023, 17:03
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После увольнения из Набсовета НБУ и проигранных судов,
Шапран стал ярым критиком любых действий НБУ…

Сайт Минфина тоже не брезгует публиковать всякую чернуху…

Украинцев этим не запугать…
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