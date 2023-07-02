Ефективність регуляції НБУ на готівковому валютному ринку від сили 5%, в деяких регіонах — 0%. Про це написав фінансовий аналітик Віталій Шапран у фейсбуці.
«Конкурси краси банкнот продовжуються»: Ефективність регулювання НБУ на готівковому валютному ринку 5%
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Конкурси краси банкнот
«Конкурси краси банкнот в касах банків продовжуються. І винні в цьому не касири банків і не банки, а попит на красиві долари. Ну не будуть масово брати те, що потім не продасть обмінник. Зауважу, що з моменту „вживання заходів впливу та зміни регуляції“ пройшов приблизно тиждень. Діяти потрібно більш ефективно, красиві долари та євро самі себе не розлюблять, потрібно щоб їх розлюбило населення», — написав Шапран, коментуючи пост про небажання банків приймати «старі долари».
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Нагадаємо
20 червня НБУ запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти.
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Коментарі - 1
Шапран стал ярым критиком любых действий НБУ…
Сайт Минфина тоже не брезгует публиковать всякую чернуху…
Украинцев этим не запугать…