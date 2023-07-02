«Зношені купюри»: Касири по-різному оцінюють банкноти та відмовляються приймати власну валюту

Касири відділень Приватбанку по-різному оцінюють зношеність купюр. Про це написав користувач MaxAlex1986 із Запоріжжя у розділі відгуки клієнтів на «Мінфіні».

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Прийом «зношених» купюр

За словами користувача, він звернувся до відділення, де купував валюту після того, як гроші не прийняли в іншому держбанку через покриття плямами на 50%. Однак у Приватбанку спростували наявність плям та підтвердили платоспроможність купюри на $100.

Під час спроби покласти гроші на картку в іншому відділенні Приватбанку касир відмовив, пославшись на наявність плям на купюрі. Повернувшись до попереднього відділення, користувач зміг поповнити «Приват Вклад». Там касир, який раніше підтвердив платоспроможність купюри, прийняла гроші

«Тобто одну і ту ж купюру $100 по-різному оцінюють касири в тому самому банку… Коли Приватбанку треба продати долар, то чхати він хотів на цю купюру, а коли треба ту ж купюру взяти: «вибачте, ми її не можемо взяти тому, що вона не відповідає нормам, байдуже, що ми самі її вам і видали», — зазначив клієнт.

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Коментар Приватбанку

Як заявили у пресслужбі Приватбанку під коментарем, всі купюри проходять перевірку.

Під видачі пропонуються платіжні купюри. Водночас при здійсненні касових операцій у відділенні банку клієнт зобов'язаний:

— рахувати гроші не відходячи від каси;

— перевіряти реквізити, вказані на касових документах, не відходячи від каси.

У разі, якщо вас не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитись її приймати.