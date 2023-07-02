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2 липня 2023, 10:34 Читать на русском

Обсяг ІТ-експорту в травні порівняно з квітнем зріс на 9,5%

Травень став більш успішним для експорту ІТ-послуг, аніж попередній місяць: так, показник зріс на 9,5% та склав $590 млн. Українській економіці це принесло на $51 млн більше в порівнянні з попереднім місяцем. Водночас ці показники на 1,8%, або ж $11 млн, менші порівняно з травнем минулого року. Про цейдеться в даних Львівського ІТ Кластера.

Травень став більш успішним для експорту ІТ-послуг, аніж попередній місяць: так, показник зріс на 9,5% та склав $590 млн.

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Падіння експорту ІТ-послуг

Як зазначається, якщо поглянути на підсумок експорту ІТ-послуг за 5 місяців поточного року — $2,8 мільярдів — то ми все ще спостерігаємо падіння. Сукупна експортна виручка ІТ-послуг за січень-травень становить на 12% менше ніж в аналогічний період у 2022.

Читайте: Найбільше виторгу від ІТ-експорту Україна отримує від США — дослідження DOU

Різниця за періодами у доларовому еквіваленті — $374 мільйони.

СЕО Львівського ІТ Кластера наголошує, що ріст виручки у травні — це тенденція, яку всій індустрії хотілось би бачити й надалі. Адже загальний тренд свідчить, що за останні п’ять місяців поточного року в порівнянні до показників минулого, 2022-го, обсяги все ж нижчі.

«У травні цього року частка ІТ в структурі всього експорту послуг склала 41%. Натомість у цей період минулоріч — 47,5%. Це вкотре нагадує, що ІТ, як одна з опорних галузей економіки, сьогодні потребує підтримки. При наявній тенденції маємо всі шанси закінчити 2023 рік з таким же показником по виручці, як і 2022 — $7,3 млрд. Тобто вперше техсектор не покаже зростання. Тому уже сьогодні потрібно впорядкувати механізм короткострокових відряджень за кордон для чоловіків, які займають ключові позиції у компанії. Це розширить можливості для залучення нових клієнтів та укладання нових контрактів», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Джерело: Мінфін
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