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27 червня 2023, 11:57 Читать на русском

Найбільше виторгу від ІТ-експорту Україна отримує від США — дослідження DOU

Найбільше виторгу від ІТ-експорту Україна отримує від США — 40,4% в першому кварталі 2023-го. У першій п’ятірці також Велика Британія, Мальта, Ізраїль і Швейцарія. Про це йдеться у дослідженні DOU.

Частка Росії в українському IT-експорті зберігалася до I кварталу 2022 року.
Фото: ubn.news

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Експорт IT-сектору

Найбільша частка в Україну надходить традиційно від США. За перший квартал 2023 року США склали 40,4% усього обсягу українського ІТ-експорту. Після них у рейтингу є Велика Британія з показником 8,3%, Мальта — 7,8%, Ізраїль — 4,8% і Швейцарія — 4,3%.

Що стосується росії, то спочатку її присутність була досить помітною. І у 2011 році росія була на сьомій позиції за обсягом виторгу серед інших країн. З 2011 до 2013 року цей обсяг зріс з $23 млн до $45 млн.

Близько 20% ІТ-експорту торік забезпечили п’ять компаній

У березні 2023 року Державна служба статистики оприлюднила фінансову звітність компаній за 2022 рік. Аналітичний центр BRDO проаналізував дані 30 ІТ-компаній за чистим доходом.

У вибірку потрапили компанії, що вказали основним КВЕДом один з таких: 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11 — і подали фінансову звітність за 2022 рік до органів статистики.

Згідно з цими даними, п’ять юридичних осіб, які мали найбільший дохід торік, — це ТОВки компаній EPAM, GlobalLogic, Luxoft, Ciklum та Intellias. Саме вони забезпечили майже 20% усього ІТ-експорту за минулий рік.

Найбільша частка припадає на «ЕПАМ СИСТЕМЗ» — 8,5% — з доходом 625 млн доларів. При цьому ТОВки Intellias і Luxoft показали більший приріст доходу за рік — 51% і 37% відповідно проти 16% в EPAM.

Джерело: Мінфін
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