Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $100 тисяч

Національний банк протягом тижня, з 26 по 30 червня, купив на міжбанківському валютному ринку $12,62 млн і продав $532,97 млн. Негативне сальдо становило $520,35 млн проти $427,53 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $92,82 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $177,89 млн;

продав $12 455,86 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $12 277,97 млн.

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