Національний банк протягом тижня, з 26 по 30 червня, купив на міжбанківському валютному ринку $12,62 млн і продав $532,97 млн. Негативне сальдо становило $520,35 млн проти $427,53 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $100 тисяч
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $92,82 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $177,89 млн;
- продав $12 455,86 млн.
Негативне сальдо інтервенцій становило $12 277,97 млн.
Читайте також: Міжнародні резерви України зросли до рекордної позначки з серпня 2011 року. Головні чинники росту
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1