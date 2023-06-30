Російський рубль впав до найнижчого рівня з березня минулого року

Курс долара на Мосбіржі перевищив 89 рублів, а євро — 96 рублів. Таке падіння зафіксовано вперше із 29 березня 2022 року. Про це повідомляє російський Forbes.

Падіння рубля

Аналітики Market Power зазначають, що зростання долара, а також євро та юаня — це продовження динаміки попередніх тижнів.

Головний економіст Альфа-Банку Наталія Орлова зазначила, що послаблення рубля пов'язане із закінченням податкового періоду та настроями фізосіб. Ще один можливий фактор — байбек торгової мережі «Магніт».

Крім завершення податкового періоду та викупу акцій «Магнітом» у нерезидентів, вони як причини послаблення рубля також виділяють зростання попиту на валюту після спроби заколоту ПВК «Вагнер», зниження експорту через слабкість світових цін на сировину та західні санкції та сезон відпусток.

Аналітики відзначили, що спекулянти найближчими днями можуть протестувати рівні 88−90 рублів за долар, і в результаті американська валюта закріпиться в діапазоні 85−90 рублів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що акції найбільших російських компаній стрімко пішли вниз після заяви голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина про те, що «вагнерівці» йдуть на Москву.