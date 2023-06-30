Курс валют на 30 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У п'ятницю, 30 червня, курс долара на готівковому ринку не змінився у купівлі та знизився на 5 копійок у продажу. Євро не змінилось у купівлі та втратило 3 копійки у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 3 копійки у купівлі, а у продажу не змінився. Курс євро втратив 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,40 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,12 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,35, євро — 40,80−41,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,72−40,11 грн/євро.