Coinbase звинуватила SEC у перевищенні повноважень, складність майнінгу BTC знизилася: що нового на ринку криптовалют

Компанія Paysafe Payment Solutions, яка є банківським партнером криптовалютної біржі Binance у Європі, припинить підтримку майданчика з 25 вересня. Про це повідомляє CoinDesk.

Банківський партнер Binance у Європі припинить підтримку біржі у вересні

«Binance змінить постачальника послуг із введення та виведення коштів у євро через банківський переказ (SEPA). Наш нинішній партнер, Paysafe, більше не надаватиме цих послуг користувачам Binance з 25 вересня 2023 року», — повідомив представник біржі.

SEPA — Єдина зона платежів у євро — інтегрована транскордонна платіжна мережа Європейського Союзу для транзакцій у євро.

Також нашим користувачам потрібно оновити банківські реквізити, які використовуються для внесення коштів на їхні рахунки Binance. Можливо, їм потрібно буде прийняти нові умови, щоб продовжити використання послуг SEPA після цієї дати", — пояснили в компанії.

Coinbase звинуватила SEC у перевищенні повноважень

Криптовалютна біржа Coinbase заявила, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) вийшла за рамки своїх компетенцій щодо криптовалют у справі проти Coinbase. Про це йдеться у відповіді біржі на позов регулятора.

За словами представників Coinbase, перелічені у претензії активи не є інвестиційними контрактами і, отже, не можуть прирівнюватись до цінних паперів.

Посилаючись на тест Хауї, компанія пояснила, що криптовалюти на вторинному біржовому ринку не є частиною будь-яких угод, згідно з якими здійснюється продаж активу, що прив'язаний до контракту. Крім того, емітенти токенів не мають жодних зобов'язань перед інвесторами.

«Оскільки такі зобов'язання не виникають при операціях на вторинному ринку Coinbase і оскільки цінність, яку покупці Coinbase отримують в результаті цих транзакцій, пов'язана з купленими та проданими речами, а не з підприємствами, які їх створили, транзакції не є угодами з цінними паперами», — йдеться у заяві.

Біржа в черговий раз вказала на позицію голови SEC Гері Генслера, що змінилася, щодо повноважень регулятора між вступом на посаду у квітні 2021 року і серединою 2022 року.

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«Навіть якби SEC мала право в тому, що активи та послуги, які вона ідентифікує, знаходяться у сфері її регулювання, ця дія має бути відхилена на незалежній підставі, що вона порушує права Coinbase на належну правову процедуру і є надзвичайним зловживанням процесом»., — Додали в Coinbase.

Виробник апаратних гаманців Ledger анонсував торгову криптоплатформу для інституціоналів

Виробник апаратних гаманців Ledger оголосив про запуск торгової платформи для корпоративних клієнтів — Tradelink.

Платформа Ledger поєднує кастодіанів, брокерів та біржі. Сервіс не стягуватиме комісії за операції. При цьому для укладання угод не обов'язково зберігати кошти саме на Tradelink.

У Ledger наголосили на зростаючій потребі в подібних платформах для криптовалютної торгівлі на тлі проблем безпеки та регулювання.

За словами представників компанії, співпраця з кількома кастодіальними фірмами означає, що компаніям, що використовують нову мережу, не загрожує блокування.

Складність майнінгу біткоїна знизилася на 3,26%

Внаслідок чергового перерахунку 29 червня складність майнінгу першої криптовалюти знизилася на 3,26%. Показник уперше з початку травня продемонстрував негативну динаміку, зупинившись на позначці 50,65 T.