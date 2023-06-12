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12 червня 2023, 15:44 Читать на русском

Позови SEC викликали відтік майже $4 мільярдів з Binance і Coinbase

На тлі судових позовів щодо криптобірж Binance і Coinbase з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) стався значний відтік депозитів з обох платформ, загальним обсягом майже $4 млрд. На це вказують дані аналітичних компаній Nansen і Glassnode, пише Сryptomisto.

На тлі судових позовів щодо криптобірж Binance і Coinbase з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) стався значний відтік депозитів з обох платформ, загальним обсягом майже $4 млрд.

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Відтік коштів

Згідно зі звітом аналітиків, з 5 по 8 червня користувачі вивели $3,1 млрд у мережі Ethereum і $864 млн у біткоїні.

Згідно з інформації видання CoinDesk, також відомо, що чистий відтік коштів з Binance становив $2 млрд у мережі Ethereum і $838 млн у BTC, що є найвищим значенням з грудня 2022 року.

Однак, незважаючи на його масштаби, цей відтік становить близько 5% від загального обсягу активів на платформі. Що стосується Coinbase, то відтік коштів з цієї біржі склав близько $1 млрд у токенах мережі Ethereum і $25 млн у BTC.

Читайте також: SEC оцінила прибуток Binance.US з моменту запуску майже в $411 мільйонів

Передісторія

5 червня SEC висунула 13 звинувачень криптобіржі Binance, її американському підрозділу Binance.US і засновнику компаній Чанпену Чжао.

Серед звинувачень — експлуатація незареєстрованих бірж, брокерів-дилерів і клірингових агентств, спотворення інформації про контроль і нагляд за торгівлею на платформі Binance.US, а також незареєстрована пропозиція і продаж цінних паперів.

6 червня SEC також подала позов проти біржі Coinbase за пропозицію незареєстрованих цінних паперів. За твердженнями регулятора, платформа ніколи не реєструвалася як брокер, національна біржа цінних паперів або клірингове агентство. SEC кваліфікувала як цінні папери кілька PoS-токенів, пропонованих біржею

Джерело: Мінфін
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