Минулої доби українські захисники ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 228 340 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
560 російських окупантів, 3 танки та 6 БПЛА. Втрати ворога за 29 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 228340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків — 4041 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7863 (+6) од,
- артилерійських систем — 4127 (+11) од,
- РСЗВ — 630 (+3) од,
- засоби ППО — 389 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3519 (+6),
- крилаті ракети — 1261 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6785 (+5) од,
- спеціальна техніка — 569 (+0).
Джерело: Мінфін
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