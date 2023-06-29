Іспанія повернула інфляцію до цільового рівня

Споживчі ціни в Іспанії в червні зросли на 1,9% в річному вимірі, що є найповільнішим зростанням з березня 2021 року. Про це свідчать попередні дані Національного інституту статистики (INE), пише Reuters .

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Зниження інфляції

Іспанія стала першою серед великих економік єврозони, де інфляція впала нижче 2%, цільового показника Європейського центрального банку, йдеться в заяві Міністерства економіки.

Гармонізована з ЄС річна інфляція в Італії в червні становила 6,7%, в той час, як дані по Франції та Німеччині ще не опубліковані.

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«Річна інфляція в Іспанії у травні була нижчою за травневе зростання на 3,2%, але вищою за 1,7%, які очікували аналітики, опитані Reuters.

Зниження інфляції в червні відбулося в основному через те, що ціни на паливо, електроенергію, продукти харчування та безалкогольні напої зростали повільніше, ніж за аналогічний період минулого року", — пише агентство.

Базова інфляція, яка не враховує волатильні ціни на свіжі продукти харчування та енергоносії і за якою пильно стежить Європейський центральний банк, становила 5,9% в річному вимірі в порівнянні з 6,1% в травні, повідомляє INE.