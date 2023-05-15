ЄС підвищив прогноз інфляції в єврозоні через різке зростання базових цін — Bloomberg

Ключовим фактором підвищення прогнозу інфляції стало збільшення на три чверті відсоткового пункту оцінки Комісією так званої базової інфляції, яка виключає волатильні елементи, такі як ціни на продукти харчування. Про це повідомляє Bloomberg.

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Прогнози

Зазначається, що прогнози підкреслюють виклик, який стоїть перед політиками Європейського центрального банку.

Вони підвищили базову вартість запозичень на 375 базисних пунктів, намагаючись приборкати інфляцію, і тепер можуть розійтися з Федеральною резервною системою США, оскільки передбачають подальше підвищення ставок на тлі побоювань, що зростання цін затягнеться.

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«Базова інфляція поступово знижуватиметься, оскільки маржа прибутку поглинає вищі зарплати, а жорсткіші умови фінансування виявляються ефективними в охолодженні попиту, — пише Bloomberg. — Очікується, що постійний високий ціновий тиск на послуги в поєднанні з повільним зниженням цін на (перероблені) продукти харчування і товари буде підтримувати базову інфляцію на високому рівні».

Прогноз ЄС щодо зростання базових цін цього року на пів відсотка вищий, ніж прогноз ЄЦБ, опублікований у березні. На наступний рік він лише на 0,1 процентного пункту нижчий.

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