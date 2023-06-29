Райффайзен почав кредитувати експортерів у польських злотих

«Відтепер клієнти, які експортують продукцію до Польщі, мають змогу отримати кредити у польських злотих. Видача кредиту в польських злотих дозволяє економити за рахунок різниці між ставками в польських злотих та ставками в гривні. Ми відчуваємо попит на такий кредитний продукт та зараз обговорюємо подібні угоди ще з кількома експортерами», — сказала директорка департаменту з управління мережею та клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку Олександра Прохорчук.

Читайте: Райффайзен розповів, скільки завозить валюти та під які комісії приймає зношені купюри