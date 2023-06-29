Райффайзен Банк почав кредитувати експортерів у польських злотих. Перші 6,7 млн злотих отримала львівська кондитерська фабрика «Ярич», що відома брендом печива «Марія». Про це йдеться в повідомленні банку.
Райффайзен почав кредитувати експортерів у польських злотих
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Кредит в злотих
Кредит видано терміном на один рік для поповнення обігових коштів фабрики, яка активно працює на ринку Польщі та має виручку в злотих.
«Відтепер клієнти, які експортують продукцію до Польщі, мають змогу отримати кредити у польських злотих. Видача кредиту в польських злотих дозволяє економити за рахунок різниці між ставками в польських злотих та ставками в гривні. Ми відчуваємо попит на такий кредитний продукт та зараз обговорюємо подібні угоди ще з кількома експортерами», — сказала директорка департаменту з управління мережею та клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку Олександра Прохорчук.
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