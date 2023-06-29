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29 червня 2023, 18:39 Читать на русском

Злами у 2022 році призвели до втрати $11,5 мільярда у криптовалюті

$11,5 млрд у різних криптовалютах було втрачено їх власниками у 2022 році внаслідок зламів та використання шахрайських схем.

$11,5 млрд у різних криптовалютах було втрачено їх власниками у 2022 році внаслідок зламів та використання шахрайських схем.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниКомпанія у сфері інтелектуальних рішень для блокчейну TRM Labs провела дослідження і з'ясувала, що обвал цін на криптовалюти з 2021 року не вплинув на обсяг пов'язаних з ними злочинів, виражений у доларах США.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанія у сфері інтелектуальних рішень для блокчейну TRM Labs провела дослідження і з'ясувала, що обвал цін на криптовалюти з 2021 року не вплинув на обсяг пов'язаних з ними злочинів, виражений у доларах США.

У 2022 році, за даними TRM Labs, щонайменше $7,8 млрд було вкладено у фінансові піраміди і $3,7 млрд було вкрадено в результаті зломів.

Ще $1,5 млрд у цифрових активах було витрачено в даркнеті, що спеціалізуються на продажу заборонених препаратів майданчиках, зазначили аналітики.

Близько $2 млрд із вкрадених хакерами коштів було викрадено внаслідок атак на міжмережні мости, які дозволяють переводити криптовалюти з одного блокчейну до іншого, йдеться у звіті. Аналітики зазначили, що злочинці також дедалі частіше вдаються до таких схем, щоб було важче відстежити переміщення активів.

«Ера багатомережевих систем справила величезний вплив на розподіл незаконного обсягу криптовалют загалом, і частка біткоїна (у цьому розподілі) впала з 97% у 2016 році до 19% у 2022 році», — йдеться у звіті.

Тільки за травень 2023 року хакери та шахрайські криптопроєкти вкрали $71 млн у криптовалюті.

На початку червня стався найбільший цьогорічний злам — зламник викрав понад $100 млн у користувачів криптогаманця Atomic Wallet.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
akapello
akapello
29 червня 2023, 20:03
#
І кому ошукані поскаржаться? Чи є шанс повернути вкрадені криптоактиви?
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