Vodafone слідом за Київстаром та lifecell запускає резервування номерів

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Що відомо

«Компанія ухвалила рішення про невикористання протягом двох років усіх деактивованих номерів без додаткових звернень з боку користувачів таких номерів», — йдеться у повідомленні.

Відповідно, в магазинах та на сайті оператора будуть доступні до продажу номери, з моменту деактивації яких минуло два роки та більше.

Таким чином, оператор підтримав ініціативу Мінцифри з резервування мобільних номерів загиблих або зниклих безвісти захисників України.

Читайте: Мобільні оператори будуть резервувати номери загиблих чи зниклих бійців на 2 роки

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що Київстар та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих або зниклих безвісти захисників. Номер не надійде у продаж протягом двох років, хоча зазвичай це відбувається за рік (тобто протягом року з моменту деактивації після останнього поповнення + ще один рік).

Зараз функція працює в тестовому режимі. Міністр трансформації Михайло Федоров зазначив, що для резервування номерів необхідно:

звернутися до служби підтримки оператора («Київстар» — 0800300466, lifecell — 0800205433);

повідомити номер для резерву;

вказати, від кого звернення;

дочекатися SMS з рішенням.