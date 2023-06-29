Мобільний оператор Vodafone резервуватиме номери всіх абонентів впродовж двох років. Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Vodafone слідом за Київстаром та lifecell запускає резервування номерів
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Що відомо
«Компанія ухвалила рішення про невикористання протягом двох років усіх деактивованих номерів без додаткових звернень з боку користувачів таких номерів», — йдеться у повідомленні.
Відповідно, в магазинах та на сайті оператора будуть доступні до продажу номери, з моменту деактивації яких минуло два роки та більше.
Таким чином, оператор підтримав ініціативу Мінцифри з резервування мобільних номерів загиблих або зниклих безвісти захисників України.
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Нагадаємо
Раніше стало відомо, що Київстар та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих або зниклих безвісти захисників. Номер не надійде у продаж протягом двох років, хоча зазвичай це відбувається за рік (тобто протягом року з моменту деактивації після останнього поповнення + ще один рік).
Зараз функція працює в тестовому режимі. Міністр трансформації Михайло Федоров зазначив, що для резервування номерів необхідно:
- звернутися до служби підтримки оператора («Київстар» — 0800300466, lifecell — 0800205433);
- повідомити номер для резерву;
- вказати, від кого звернення;
- дочекатися SMS з рішенням.
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