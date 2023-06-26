Мобільні оператори зможуть на 2 роки зарезервувати номери загиблих чи зниклих військових, щоб їх не змогли вільно придбати сторонні люди. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Мобільні оператори будуть резервувати номери загиблих чи зниклих бійців на 2 роки
Номер зарезервовано
«Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення „Коханий приєднався до Viber“. Коли його немає серед живих», — написав він.
Для того, щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти військових. Таким чином номер не надійде в продаж протягом 2 років.
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Джерело: Мінфін
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