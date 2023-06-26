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26 червня 2023, 15:37 Читать на русском

Мобільні оператори будуть резервувати номери загиблих чи зниклих бійців на 2 роки

Мобільні оператори зможуть на 2 роки зарезервувати номери загиблих чи зниклих військових, щоб їх не змогли вільно придбати сторонні люди. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мобільні оператори зможуть на 2 роки зарезервувати номери загиблих чи зниклих військових, щоб їх не змогли вільно придбати сторонні люди.
Фото: depositphotos

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Номер зарезервовано

«Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення „Коханий приєднався до Viber“. Коли його немає серед живих», — написав він.

Для того, щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти військових. Таким чином номер не надійде в продаж протягом 2 років.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mlp711141
mlp711141
26 червня 2023, 15:46
#
Лучше бы все номера, у которых вышел срок годности, резервировали бы на три с половиной года с уведомлением, что «номер не обслуживается, поскольку не закреплён за существующими абонентами». А то живя в Украине иногда попадал/а/и в неприятную ситуацию: приобрёл/ла/ли номер Г-фон в сельском магазине, а через три дня мне названивают «ассенизаторы» по долги прежнего владельца номера. Приходилось их посылать в д*пу…
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