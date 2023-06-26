Мобільні оператори будуть резервувати номери загиблих чи зниклих бійців на 2 роки

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Номер зарезервовано

«Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення „Коханий приєднався до Viber“. Коли його немає серед живих», — написав він.

Для того, щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти військових. Таким чином номер не надійде в продаж протягом 2 років.