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29 червня 2023, 13:17 Читать на русском

Акції H&M зросли на 10%

На сьогоднішніх торгах цінні папери рітейлера H&M досягли 16-місячного максимуму після того, як компанія повідомила про перевищуючі оцінку прибутки. Літня колекція добре продається завдяки сприятливим погодним умовам у Європі.

Акції H&M зросли на 10%, досягнувши максимального значення з лютого минулого року. Аналітики LBLV вважають, що скорочення витрат вже почало позитивно впливати на діяльність рітейлера.

Компанія H&M зробила акцент на просуванні дорожчого бренду Cos, орієнтуючись на покупців, менш вразливих до зростання вартості життя, оскільки гігант швидкої моди Shein захоплює частку ринку, пропонуючи доступніший одяг.

Хелена Хельмерссон, яка обіймає посаду гендиректора H&M, розповіла, що рітейлер збільшив продажі на багатьох ринках, незважаючи на скорочення можливостей споживачів та «несприятливу» погоду. При цьому вона додала, що продаж літньої колекції добре стартував, оскільки в північній Європі потеплішало.

Продажі за червень збільшились на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що може вказувати на позитивну тенденцію у третьому кварталі.

Запаси H&M становили 16,7% від поточного 12-місячного продажу 31 травня порівняно з 19,2% роком раніше.

У другому квартальному періоді маржа операційного прибутку H&M склала 8,2%, порівняно з торішнім показником 9,2%. Компанія очікує вивести річний показник на 10%.

У LBLV нагадали, що торік рітейлер повідомив про звільнення та інші скорочення витрат, які допоможуть знизити витрати з другої половини поточного року.

Дмитро Золотарьов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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