Курс валют на 29 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У четвер, 29 червня, курс долара на готівковому ринку не змінився у покупці та додав 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та втратило 5 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 3 копійки у покупці та втратив 1 копійку у продажу. Курс євро у покупці та у продажу втратив 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,45 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,38, євро — 40,88−41,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,87−40,27 грн/євро.

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