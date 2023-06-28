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28 червня 2023, 17:59 Читать на русском

Нацбанк: популярність нових валютних депозитів зменшилася

Національний банку фіксує сповільнення припливу нових депозитів в іноземній валюті, що свідчить про зменшення популярності такого інструменту серед населення. Про це йдеться у Звіті регулятора про фінансову стабільність за червень 2023 року.

Національний банку фіксує сповільнення припливу нових депозитів в іноземній валюті, що свідчить про зменшення популярності такого інструменту серед населення.
Фото: depositphotos.com

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Валютні депозити

«Із стабілізацією валютного ринку та скороченням спредів між готівковим та офіційним валютним курсом, населення втрачає мотиви купляти безготівкову валюту на депозити. Крім того, з огляду на підвищення депозитних ставок строкові вклади в гривні виглядають привабливішими за валютні. Тож завершення строків старих вкладів та значне сповільнення припливу нових визначили тенденцію до зниження обсягів строкових депозитів в іноземній валюті», — йдеться у звіті.

Читайте: Дрібні банки розповіли, як довго ще зможуть підвищувати депозитні ставки

У Нацбанку зазначають, що коштів з поточних рахунків населення не забирає. Внаслідок цього обсяги фондування від населення в іноземній валюті для банків майже не змінилися.

Як і раніше, більшість цих коштів банки зберігають у високоліквідних активах, адже валютного кредитування майже немає. Тож банки не зацікавлені у нарощуванні валютних вкладів і зберігають ставки за ними майже на нулі, пояснили в НБУ.

Водночас додаткових ризиків ліквідності для банків ця складова фондування не створює.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Vlad UKR
Vlad UKR
28 червня 2023, 18:10
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Кому ті дипозити валютні потрібні! Влада. населення постійно кидають що по курсу що по дипозитах що по комунальці. По чому нас ще не кидала, та влада. Все заздалегіть знають, як будуть знущатися з населення. Культ знущань цим і живуть можновладці.
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0
Abramon
Abramon
28 червня 2023, 19:07
#
«Із стабілізацією валютного ринку та скороченням спредів між готівковим та офіційним валютним курсом, населення втрачає мотиви купляти безготівкову валюту на депозити.» — це ж і було головним мотивом для відкриття валютних депозитів.
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