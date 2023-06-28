Нацбанк: популярність нових валютних депозитів зменшилася

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Валютні депозити

«Із стабілізацією валютного ринку та скороченням спредів між готівковим та офіційним валютним курсом, населення втрачає мотиви купляти безготівкову валюту на депозити. Крім того, з огляду на підвищення депозитних ставок строкові вклади в гривні виглядають привабливішими за валютні. Тож завершення строків старих вкладів та значне сповільнення припливу нових визначили тенденцію до зниження обсягів строкових депозитів в іноземній валюті», — йдеться у звіті.

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У Нацбанку зазначають, що коштів з поточних рахунків населення не забирає. Внаслідок цього обсяги фондування від населення в іноземній валюті для банків майже не змінилися.

Як і раніше, більшість цих коштів банки зберігають у високоліквідних активах, адже валютного кредитування майже немає. Тож банки не зацікавлені у нарощуванні валютних вкладів і зберігають ставки за ними майже на нулі, пояснили в НБУ.

Водночас додаткових ризиків ліквідності для банків ця складова фондування не створює.