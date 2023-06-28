Національний банку фіксує сповільнення припливу нових депозитів в іноземній валюті, що свідчить про зменшення популярності такого інструменту серед населення. Про це йдеться у Звіті регулятора про фінансову стабільність за червень 2023 року.
Нацбанк: популярність нових валютних депозитів зменшилася
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютні депозити
«Із стабілізацією валютного ринку та скороченням спредів між готівковим та офіційним валютним курсом, населення втрачає мотиви купляти безготівкову валюту на депозити. Крім того, з огляду на підвищення депозитних ставок строкові вклади в гривні виглядають привабливішими за валютні. Тож завершення строків старих вкладів та значне сповільнення припливу нових визначили тенденцію до зниження обсягів строкових депозитів в іноземній валюті», — йдеться у звіті.
Читайте: Дрібні банки розповіли, як довго ще зможуть підвищувати депозитні ставки
У Нацбанку зазначають, що коштів з поточних рахунків населення не забирає. Внаслідок цього обсяги фондування від населення в іноземній валюті для банків майже не змінилися.
Як і раніше, більшість цих коштів банки зберігають у високоліквідних активах, адже валютного кредитування майже немає. Тож банки не зацікавлені у нарощуванні валютних вкладів і зберігають ставки за ними майже на нулі, пояснили в НБУ.
Водночас додаткових ризиків ліквідності для банків ця складова фондування не створює.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 2