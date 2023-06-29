Золото подешевшало до мінімуму з березня через очікування зростання ставок

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Що відбувається з цінами на золото

Як пише видання, ціни на золото знизилися до мінімального рівня з березня в очікуванні подальших підвищення процентних ставок. На 18:00 28 червня золото торгувалося за $1917,8 за унцію (-0,31%).

Ралі на ринку золота в останні місяці зазнало невдачі, оскільки центральні банки по всьому світу, зокрема Федеральна резервна система в США, пообіцяли подальше підвищення ставок, зазначає MarketWatch. Це різкий розворот для металу, ціни на який піднялися майже до рекордних величин у травні — $2055,7 за унцію на 4 травня, пише видання. Найвищий рівень цін на золото було зафіксовано 6 серпня 2020 року, коли воно торгувалося за $2069,4 за унцію, нагадує MarketWatch.

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Схоже, золото наближається до позначки $1900 і це може стати серйозним випробуванням підтримки цього металу, сказав старший ринковий аналітик OANDA Крейг Ерлам.

За його словами, інтерес до цього активу зменшується, оскільки інвестори усвідомлюють, що зниження ставок у 2023 році є вкрай малоймовірним. «Інфляція виявилася стійкішою, ніж очікувалося, і це погано для золота», — зазначив Ерлам.

Нагадаємо

У березні ціна золота перевищила $2000 за унцію вперше з весни 2022 року. Це сталося через попит інвесторів на активи-притулку через банківську кризу в США та Європі, писали Bloomberg і Reuters. З того часу вартість золота знижувалася.