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28 червня 2023, 19:43 Читать на русском

Нацбанк оштрафував Money4you на 1700 гривень

Нацбанк, реалізуючи функцію захисту прав споживачів фінансових послуг, виявив з боку ТОВ «Маніфою» (ЄДРПОУ 42848369) факт порушення вимоги частини шостої статті 29 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Нацбанк, реалізуючи функцію захисту прав споживачів фінансових послуг, виявив з боку ТОВ «Маніфою» (ЄДРПОУ 42848369) факт порушення вимоги частини шостої статті 29 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа що оштрафувалиДана норма стосується зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу Нацбанку відповідну інформацію та копії документів.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За що оштрафували

Дана норма стосується зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу Нацбанку відповідну інформацію та копії документів.

За подання завідомо недостовірної інформації Нацбанк застосовує штрафну санкцію в розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно до пункту 2 частини першої статті 41 закону.

Отже, у зв’язку з виявленим фактом надання завідомо недостовірної інформації на запит Нацбанку з метою розгляду звернення споживача фінансових послуг на виконання Закону «Про звернення громадян» до ТОВ «Маніфою» застосовано захід впливу у вигляді накладення мінімального штрафу в розмірі 1 700 грн — за перше таке встановлене порушення протягом календарного року.

У період дії воєнного стану ТОВ «Маніфою» продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявної ліцензії.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
nitrolog
nitrolog
28 червня 2023, 21:47
#
Ого
+
0
bonv
bonv
28 червня 2023, 22:21
#
Фарс
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