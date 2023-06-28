Нацбанк оштрафував Money4you на 1700 гривень

Нацбанк, реалізуючи функцію захисту прав споживачів фінансових послуг, виявив з боку ТОВ «Маніфою» (ЄДРПОУ 42848369) факт порушення вимоги частини шостої статті 29 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

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За що оштрафували

Дана норма стосується зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу Нацбанку відповідну інформацію та копії документів.

За подання завідомо недостовірної інформації Нацбанк застосовує штрафну санкцію в розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно до пункту 2 частини першої статті 41 закону.

Отже, у зв’язку з виявленим фактом надання завідомо недостовірної інформації на запит Нацбанку з метою розгляду звернення споживача фінансових послуг на виконання Закону «Про звернення громадян» до ТОВ «Маніфою» застосовано захід впливу у вигляді накладення мінімального штрафу в розмірі 1 700 грн — за перше таке встановлене порушення протягом календарного року.