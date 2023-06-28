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28 червня 2023, 13:36 Читать на русском

Нова пошта знизила вартість доставки у США

Нова пошта запровадила зручну градацію тарифів для посилок з вагою, де є крок — у 100 г. Тобто клієнт сплачує не в межах вагових категорій до 2 кг, до 10 кг та до 30 кг, як було раніше. А різну ціну — за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг тощо. Про це йдеться у повідомленні Нової пошти.

Нова пошта запровадила зручну градацію тарифів для посилок з вагою, де є крок — у 100 г.

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Нова тарифікація

Нова тарифікація буде єдиною як для приватних, так і для бізнес-клієнтів. Так, зараз доставка документів до 100 гр — коштує 350 грн замість 1300 грн, посилка 0,5 кг — коштує 650 грн замість 1400 грн, а відправлення на 15 кг — 4600 грн замість 6800 грн.

Найчастіше українці продають свої товари у США через онлайн-платформи — Amazon, eBay, etsy.

Найпопулярнішими українськими товарами серед американських споживачів є національний одяг та вироби з українською символікою, декор для дому, хендмейд та крафтові товари — сувеніри, прикраси, аксесуари.

Термін доставки у США — від 10 днів на будь-яку адресу по всій території країни. Відправити посилку можна з будь-якого відділення Нової пошти.

Для цього можна самостійно створити міжнародну накладку через мобільний додаток та бізнес-кабінет або оператор оформить у відділенні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
28 червня 2023, 14:53
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