Приватбанк додав до оновленої версії «Приват24» нову можливість з перевипуску карток. Про це повідомила пресслужба банку.
У Приват24 оновили послугу перевипуску карток. Деталі
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Нові можливості
Відтепер, клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні до відділень та поштоматів «Нової пошти».
Також держбанк оновив сервіс «Добро» для донатів на благодійність.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Карта выпускается бесплатно, а доставка «Новой Почтой» по Украине стоила 50 грн.