У Приват24 оновили послугу перевипуску карток. Деталі

Приватбанк додав до оновленої версії «Приват24» нову можливість з перевипуску карток. Про це повідомила пресслужба банку.

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Нові можливості

Відтепер, клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні до відділень та поштоматів «Нової пошти».

Також держбанк оновив сервіс «Добро» для донатів на благодійність.