Курс валют на 28 червня: Євро подорожчало на готівковому ринку та в обмінниках

У середу, 28 червня, курс долара на готівковому ринку втратив 3 копійки у покупці та не змінився у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 2 копійки у покупці та на 5 копійок у продажу. Курс євро у покупці додав 6 копійок, а у продажу 7 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,77−37,40 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,37−37,40, євро — 40,91−41,17 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,00−40,39 грн/євро.

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