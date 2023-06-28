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28 червня 2023, 11:39 Читать на русском

Bloomberg дізнався про плани UBS скоротити більше половини персоналу Credit Suisse

Швейцарський банк UBS має намір скоротити більш ніж половину персоналу банку Credit Suisse, приєднання якого закінчив у червні, написав Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Швейцарський банк UBS має намір скоротити більш ніж половину персоналу банку Credit Suisse, приєднання якого закінчив у червні, написав Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСкорочення персоналуЗараз Credit Suisse має близько 45 000 працівників.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скорочення персоналу

Зараз Credit Suisse має близько 45 000 працівників. За інформацією Bloomberg, скорочення розпочнуться у липні, ще два раунди попередньо плануються на вересень та жовтень.

Звільнятимуть людей практично на всіх рівнях: банківських працівників, трейдерів та фахівців підтримки — у відділеннях інвестиційного банку Credit Suisse у Лондоні, Нью-Йорку та деяких частинах Азії, стверджують джерела агентства.

Представник UBS відмовився від коментарів агентству.

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Нагадаємо

Загальна чисельність персоналу UBS після завершення покупки Credit Suisse зросла до 120 000 осіб, і банк хоче знизити її приблизно на 30% або на 35 000 осіб, кажуть два джерела Bloomberg.

Після приєднання Credit Suisse в управлінні об'єднаною структурою все одно домінують працівники UBS: так, у правлінні, лише одна людина з Credit Suisse — його гендиректор Ульріх Кернер, зазначив Bloomberg.

UBS та Credit Suisse оголосили про злиття 19 березня 2023 року. У ході операції Credit Suisse оцінили в $3,2 млрд — удвічі нижчою від ринкової капіталізації банку до новини про поглинання. Про завершення операції купівлі Credit Suisse UBS повідомив 12 червня. Після завершення угоди UBS встановив червоні лінії для співробітників Credit Suisse, писала Financial Times.

Акції UBS за підсумками торгів 27 червня трохи подорожчали на 0,06% — до 17,57 швейцарського франка ($19,67).

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Джерело: Мінфін
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