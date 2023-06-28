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28 червня 2023, 8:40 Читать на русском

МВФ розгляне виділення Україні другого траншу 29 червня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 29 червня розгляне питання першого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України, за підсумками якого планується виділити другий транш близько $900 млн. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 29 червня розгляне питання першого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України, за підсумками якого планується виділити другий транш близько $900 млн.
Фото: epravda.com.ua

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Транш від МВФ

Відповідне питання внесено до порядку денного засідання разом із питанням про четвертий перегляд програми EFF для Камеруну, йдеться на сайті фонду.

Міністр фінансів Сергій Марченко від початку цього тижня перебуває у Вашингтоні в рамках виконання своїх обов'язків голови Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік, яким його обрали в жовтні минулого року.

«Головне для мене на цій посаді — це не тільки виконання безпосередніх обов'язків голови ради, а й додаткові можливості представляти та регулярно актуалізувати інтереси України у Світовому банку та МВФ», — зазначив він у фейсбуці.

Читайте: Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно

Нагадаємо

МВФ і Україна досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement) щодо оновленого комплексу економічної та фінансової політики в рамках першого перегляду 4-річної програми EFF на $15,6 млрд 30 травня.

Зазначалося, що всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня і структурні контрольні показники на кінець травня було виконано, що підготувало ґрунт для розгляду радою директорів МВФ виділення Україні другого траншу за програмою EFF у розмірі близько $900 млн (SDR663,9 млн).

Програму було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (близько $900 млн) у середині червня і жовтня цього року та наприкінці лютого наступного року за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

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Джерело: Мінфін
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