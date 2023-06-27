Дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу завершиться 1 липня, продовжувати її не будуть. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.
В Україні з 1 липня завершується карантин — Шмигаль
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«COVID-19 став для українців трудовим випробуванням. Усі наші рішення все це час були спрямовані на те, щоб зберегти життя людей. За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування під час повномасштабної війни», — сказав Шмигаль.
Прем'єр також подякував медикам, які боролися з пандемією і зробили все, щоб мінімізувати її наслідки.
Джерело: Мінфін
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