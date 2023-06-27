Fiat відмовився випускати сірого кольору автомобілі

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З чим пов'язане рішення

Як розповів виконавчий директор автовиробника Олів'є Франсуа, рішення про припинення випуску автомобілів Fiat сірого кольору «спрямоване на подальше зміцнення лідерства FIAT як бренду радості, фарб та оптимізму».

За його словами, це нововведення покликане посилити значення кольорів, які уособлюють італійський спосіб життя.

Палітра фарб для кузовів машин «натхненна італійським морем, сонцем, землею та небом», наголошується в повідомленні компанії.

Глава марки Fiat додав, що бренд хоче надихати людей жити з оптимізмом та позитивом, це буде однією з місій нового електромобіля Fiat 600e, який дебютує 4 липня 2023 року.

Нагадаємо, що Stellantis — це транснаціональна автомобільна корпорація, яка була створена в 2021 році в результаті злиття італійсько-американського автовиробника Fiat Chrysler Automobiles (FCA) із французькою групою Groupe PSA.

Серед марок корпорації — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, а також Maserati, Opel та Peugeot.