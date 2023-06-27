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27 червня 2023, 12:44 Читать на русском

Volvo опинилась під ударом через визнання Geely спонсором війни — ЗМІ

Україна, визнавши китайську компанію Geely спонсором війни, створила проблеми й для її дочірньої компанії Volvo Cars. Акціонери та клієнти компанії тепер думають, як на це реагувати. Про це пише Ліга з посиланням на шведську газету Dagens industri.

Україна, визнавши китайську компанію Geely спонсором війни, створила проблеми й для її дочірньої компанії Volvo Cars.

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Volvo під ударом

Після рішення України міністерство оборони Швеції та адміністрація Гетеборга, де знаходиться головний офіс Volvo, задумались про оголошення бойкоту найбільшому шведському автовиробнику.

«Це загальнодержавне питання, яке стосується більшості відомств і організацій. Тому важливо, щоб на державному рівні його вивчали разом. Перші контакти між відомствами вже відбулися», — повідомила прессекретарка міноборони Марі Тісетер.

Китайською Geely незадоволені й акціонери Volvo Group, де Geely належить значний пакет акцій.

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«Прикро й безглуздо, що Geely не поділяє наших цінностей у цьому питанні», — заявив виданню Андерс Оскарссон, представник пенсійного фонду AMF (третій за величиною акціонер Volvo Group з 5,4%, Geely — другий з 16%).

«Ми не змінили своєї позиції. Війна несправедлива. Водночас у Volvo Cars є власник, який має іншу думку, що керується точкою зору китайської держави. Прикро, що у Geely немає плану згортання в росії», — додав він.

Оскарссон попередив, що через Geely бренд Volvo може постати перед труднощами при реалізації автомобілів.

Нагадаємо

Компанія Geely належить приватному власнику китайського підприємця-мільярдера Лі Шуфу та володіє кількома брендами:

  • Geely Auto,
  • Lynk & Co,
  • Zeekr,
  • Volvo Cars,
  • Polestar,
  • Lotus,
  • London Electric Vehicle Company,
  • Farizon Auto,
  • CAOCAO Mobility.

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Джерело: Мінфін
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