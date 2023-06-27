Курс валют на 27 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 27 червня, курс долара на готівковому ринку не змінився у покупці та продажу. Євро також не змінилося у купівлі та у продажу.

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В обмінниках долар не змінився у покупці та у продажу. Курс євро у покупці додав 2 копійки, а у продажу 6 копійок.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,35 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,34−37,32, євро — 40,82−41,08 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,98−40,36 грн/євро.

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