Найбільший банк Гонконгу дозволив торгівлю акціями криптовалютних ETF

Найбільший банк Гонконгу HSBC дозволив клієнтам купувати та продавати акції біржових фондів (ETF) для біткоїну (BTC) і Ethereum (ETH), котируються на Гонконгській біржі, ставши першим банком у Гонконгу, який схвалив цю послугу на офіційному рівні. Про це повідомив журналіст Колін Ву, посилаючись на внутрішні документи банку.

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Що відомо

На цей час у Гонконгу зареєстровано кілька криптовалютних ETF: CSOP Bitcoin Futures ETF, CSOP Ethereum Futures ETF та Samsung Bitcoin Futures Active ETF. Всі вони є фондами на основі ф'ючерсів, і такий підхід відрізняється від того фонду американської інвестиційної компанії BlackRock, яка оголосила про запуск спотового ETF на біткоін.



Водночас HSBC запустив освітній портал для інвесторів у цифрові активи (Virtual Asset Investor Education Centre). Перш ніж починати торгівлю, користувачам необхідно буде ознайомитися з базовими поняттями та інформацією про супутні ризики.

Після цього послуга торгівлі стане доступною їм у додатках HSBC HK Easy Invest, HSB CHK Mobile Banking та через онлайн-банкінг.

Нагадаємо

У 2022 році влада Гонконгу взяла курс на легалізацію роздрібних операцій з цифровими валютами, заохочення місцевого ліцензованого криптобізнесу та запуск нових активів, прив'язаних до ціни криптовалют, на офіційних торгових платформах.

У березні поточного року повідомлялося, що гонконгські підрозділи банків материкового Китаю розглядають варіанти надання послуг криптовалютним компаніям на тлі жорстких обмежень регуляторів США.