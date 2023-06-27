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27 червня 2023, 15:10 Читать на русском

Найбільший банк Гонконгу дозволив торгівлю акціями криптовалютних ETF

Найбільший банк Гонконгу HSBC дозволив клієнтам купувати та продавати акції біржових фондів (ETF) для біткоїну (BTC) і Ethereum (ETH), котируються на Гонконгській біржі, ставши першим банком у Гонконгу, який схвалив цю послугу на офіційному рівні. Про це повідомив журналіст Колін Ву, посилаючись на внутрішні документи банку.

Найбільший банк Гонконгу HSBC дозволив клієнтам купувати та продавати акції біржових фондів (ETF) для біткоїну (BTC) і Ethereum (ETH), котируються на Гонконгській біржі, ставши першим банком у Гонконгу, який схвалив цю послугу на офіційному рівні.

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Що відомо

На цей час у Гонконгу зареєстровано кілька криптовалютних ETF: CSOP Bitcoin Futures ETF, CSOP Ethereum Futures ETF та Samsung Bitcoin Futures Active ETF. Всі вони є фондами на основі ф'ючерсів, і такий підхід відрізняється від того фонду американської інвестиційної компанії BlackRock, яка оголосила про запуск спотового ETF на біткоін.

Водночас HSBC запустив освітній портал для інвесторів у цифрові активи (Virtual Asset Investor Education Centre). Перш ніж починати торгівлю, користувачам необхідно буде ознайомитися з базовими поняттями та інформацією про супутні ризики.

Після цього послуга торгівлі стане доступною їм у додатках HSBC HK Easy Invest, HSB CHK Mobile Banking та через онлайн-банкінг.

Нагадаємо

У 2022 році влада Гонконгу взяла курс на легалізацію роздрібних операцій з цифровими валютами, заохочення місцевого ліцензованого криптобізнесу та запуск нових активів, прив'язаних до ціни криптовалют, на офіційних торгових платформах.

У березні поточного року повідомлялося, що гонконгські підрозділи банків материкового Китаю розглядають варіанти надання послуг криптовалютним компаніям на тлі жорстких обмежень регуляторів США.

Джерело: Мінфін
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