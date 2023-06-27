Aston Martin обміняє частину акцій на передові технології компанії Lucid

Британський виробник автомобілів класу люкс Aston Martin уклав угоду, згідно з якою американському виробнику електромобілів Lucid Group належатиме 3,7% акцій компанії в обмін на доступ до її «високоефективних» технологій, пише Reuters з посиланням на заяву пресслужби Aston Martin.

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Деталі угоди

За умови схвалення акціонерами британський виробник випустить близько 28,4 млн нових звичайних акцій для Lucid Group. Він теж здійснюватиме поетапні грошові виплати на $232 млн.

Угода з Lucid надасть доступ до її передових технологій, включаючи електричні силові агрегати та акумуляторні системи.

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Навіщо Aston Martin допомога

Перехід на електромобілі є феноменально дорогим, тому невеликі автовиробники, такі як Aston Martin, покладаються більше на партнерські відносини.

Aston Martin планує випустити перший електромобіль 2025 року і досі покладався на Mercedes, щоб надати необхідні йому технології.