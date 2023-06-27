Кабмін схвалив умови реструктуризації дефолтних єврооблігацій Нафтогазу. Що далі

У Нафтогазі очікують, що реструктуризація завершиться до кінця липня 2023 року

«Дуже вдячний уряду як акціонеру компанії за схвалення умов реструктуризації, які ми погодили з власниками єврооблігацій Нафтогазу. Це зробило компанію ще на крок ближчою до виконання зобов’язань перед інвесторами», — зазначив голова правління НАК Олексій Чернишов.

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Нагадаємо

У липні 2022 року уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу, не дозволивши виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року).

10 березня 2023 року НАК запропонував інвесторам новий сценарій реструктуризації боргових зобов’язань Нафтогазу за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 та 2026 роках.