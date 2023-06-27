Кабінет Міністрів погодив умови реструктуризації єврооблігацій Нафтогазу з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року, щодо яких компанія досягла згоди з інвесторами. Про це йдеться в Розпорядженні КМУ № 554-р.
Кабмін схвалив умови реструктуризації дефолтних єврооблігацій Нафтогазу. Що далі
Реструктуризація євробондів
У Нафтогазі очікують, що реструктуризація завершиться до кінця липня 2023 року
«Дуже вдячний уряду як акціонеру компанії за схвалення умов реструктуризації, які ми погодили з власниками єврооблігацій Нафтогазу. Це зробило компанію ще на крок ближчою до виконання зобов’язань перед інвесторами», — зазначив голова правління НАК Олексій Чернишов.
Читайте: Нафтогаз домовився про реструктуризацію дефолтних облігацій на $835 мільйонів
Нагадаємо
У липні 2022 року уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу, не дозволивши виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року).
10 березня 2023 року НАК запропонував інвесторам новий сценарій реструктуризації боргових зобов’язань Нафтогазу за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 та 2026 роках.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі