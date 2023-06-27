Goldman Sachs знизив рейтинг акцій Tesla після їхнього стрімкого зростання

Акції Tesla торгувалися зі зниженням на початку торгів у понеділок, 26 червня, після того, як Goldman Sachs став останньою фірмою з Уолл-стріт, що знизила свій рейтинг акцій виробника електромобілів, пише Reuters .

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Зростання акцій Tesla Inc

Стрімке зростання акцій Tesla Inc призвело до того, що ринкова вартість автовиробника наблизилася до рівня трильйона доларів, що спонукало деяких аналітиків засумніватися в оцінці та знизити рейтинг акцій.

Goldman Sachs знизив рейтинг Tesla, щоб «утримувати» еквівалентний рейтинг, приєднавшись до Morgan Stanley та Barclays, які знизили рейтинг акцій минулого тижня.

Акції виробника електромобілів упали на 2% на премаркеті у понеділок. Ринкова капіталізація Tesla у розмірі $813,29 млрд набагато перевищує капіталізацію японської Toyota, яка є наступною найбільшою автомобільною компанією у світі за ринковою вартістю.

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Нагадаємо

15 червня Tesla подорожчала на $240 млрд після 13-денної серії зростання акцій. Вартість американського автовиробника зросла за цей період на $240 млрд.

За даними S3 Partners, зростання Tesla обійшлося спекулянтам у понад $7 млрд. А з початку року вони зазнали збитків майже у $12,7 млрд.