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26 червня 2023, 19:38 Читать на русском

Binance відмовилася від делістингу анонімних токенів у країнах ЄС

Біткоїн-біржа Binance переглянула рішення про делістинг токенів конфіденційності у Франції, Італії, Польщі та Іспанії. Про це представники компанії повідомили Cointelegraph.

Біткоїн-біржа Binance переглянула рішення про делістинг токенів конфіденційності у Франції, Італії, Польщі та Іспанії.

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Що відомо

26 червня торгова платформа готувалася видалити зі списку монети Decred (DCR), Dash (DASH), Zcash (ZEC), Horizen (ZEN), PIVX (PIVX), Navcoin (NAV), Secret (SCRT), Verge (XVG), Firo (FIRO), Beam (BEAM), Monero (XMR) та MobileCoin (MOB).

«Після ретельного аналізу відгуків нашої спільноти та кількох проєктів ми переглянули те, як ми класифікуємо анонімні монети на нашій платформі, щоб відповідати нормативним вимогам ЄС», — заявили в Binance.

У компанії уточнили, що біржа зареєстрована у різних юрисдикціях Європейського Союзу та «зобов'язана» дотримуватися місцевих правил, які вимагають «відстеження транзакцій для перерахованих на платформі активів».

Нагадаємо

Як пише Forklog, 31 травня Європейське банківське управління запропонувало поправки до ухваленого 20 квітня законопроєкту з регулювання ринку криптоактивів (MiCA). Згідно з документом, анонімні криптовалюти несуть ризики для відстеження потенційного відмивання грошей та фінансування тероризму.

На початку 2021 року біржа Bittrex оголосила про делістинг Zcash, Dash та Monero. Аналогічне рішення ухвалили в ShapeShift.

У травні 2022 року південнокорейські біржі Bithumb та Upbit допустили делістинг Litecoin після оновлення MimbleWimble, яке підвищує приватність монети.

Джерело: Мінфін
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