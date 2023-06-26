Угорщина не підтримала виділення чергового траншу у сумі 500 млн євро з Європейського фонду миру державам-членам ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку «спонсорів війни». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Угорщина не підтримала виділення Україні 500 млн євро з фонду ЄС
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Що вимагає Угорщина
«Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому стану, коли OTP, найбільший угорський банк, перебуває у списку міжнародних спонсорів війни», — сказав Сійярто.
У травні Угорщина вже блокувала виділення цього траншу країнам-членам ЄС, посилаючись на ту саму проблему.
Нагадаємо
Угорщина — одна з небагатьох країн Євросоюзу, яка не виступає із послідовним засудженням російської агресії в Україні. Країна продовжує залежати від постачання енергоносіїв із росії.
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Користуючись правом вето, Угорщина неодноразово блокувала рішення Євросоюзу про підтримку української та засудження російської сторони — зокрема, заблокувала схвалення на загальноєвропейському рівні рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про арешт президента росії володимира путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, які звинувачуються в депортації українських дітей.
У Європейський фонд миру роблять внески всі країни ЄС. З початку російського вторгнення в Україну фонд неодноразово виділяв Києву значні пакети допомоги як на військові, так і на гуманітарні цілі.
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