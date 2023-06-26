БЕБ викрило працівника банку в розтраті 56 мільйонів

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили директора департаменту корпоративного бізнесу одного з банків, який вчинив пособництво в заволодінні чужим майном, а саме видав неплатоспроможному позичальнику кредит в особливо великих розмірах. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.
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Що відомо
Так, службова особа банку за попередньою змовою групи осіб ухвалила рішення про відкриття товариству-позичальнику, відновлювальної кредитної лінії із загальним лімітом 33 млн грн, з подальшим збільшенням ліміту кредитування до 58 млн грн.
Як встановили детективи БЕБ, товариство-позичальник виявилось фіктивним підприємством. До того ж згодом банківську установу було ліквідовано.
Наразі згаданому директору департаменту повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України — пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
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