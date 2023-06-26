Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 119 мільярдів

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Скільки видано кредитів

Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 64 485 кредити на загальну суму 208,75 млрд грн, з яких 42 964 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 91,3 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 29 663 кредитних договори на загальну суму 119,1 млрд грн.

Із них 4,13 млрд грн — на інвестиційні цілі; 7,59 млрд грн — як антикризові кредити; 4,23 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 32,53 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 56,92 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.