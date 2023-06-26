Нова пошта відкрила перше відділення в Румунії

Українська компанія з експрес-доставки «Нова пошта» відкрила своє перше відділення в Румунії. Про це повідомляє пресслужба Nova Post Romania.

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У відділенні можна відправляти та отримувати документи й посилки до 30 кг з України або Молдови.

У будні дні поштовий пункт працює з 9:00 до 20:00, у суботу — до 17:00. Неділя — вихідний.

Адреса відділення: B-dul Unirii 47 A, Sector 3 București.

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