Німеччина проти планів Єврокомісії щодо заморожених російських активів — ЗМІ

Німеччина вважає недостатньо юридично опрацьованою ідею Європейської комісії спрямувати заморожені активи російського центробанку для відновлення України. Про це пише газета Financial Times з посиланням на високопосадовців німецького уряду.

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Позиція Німеччини

Чиновники заявили, що росії «доведеться заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні». Водночас за їх словами, уряд Німеччини робить все можливе, щоб знайти та заморозити активи підсанкційних російських громадян та компаній.

За словами одного зі співрозмовників, пропозиція використати російські кошти для відновлення України порушила «складні фінансові та юридичні питання».

Ще один німецький чиновник порівняв план Брюсселю з «відкриттям банки з хробаками». За його словами, якщо Брюссель візьме гроші російського центробанку або прибутки від вкладення коштів, це створить прецедент — відкриває шлях для стягнення Польщею репарацій з Німеччини за шкоду під час Другої світової війни.

Один із співрозмовників повідомив, що міністр юстиції Німеччини Марко Бушман вивчив пропозицію Єврокомісії і зробив висновок, що вона «не робоча з юридичної точки зору».

Нагадаємо

ЄС розглядає можливість передачі фінансовими установами, де знаходяться заблоковані російські активи, частини отриманого прибутку на відновлення України, писав Bloomberg.

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Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, 21 червня, виступаючи на Конференції з відновлення України в Лондоні, що ЄС виступить з пропозицією щодо використання цих активів до літньої перерви в середині липня.