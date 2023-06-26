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26 червня 2023, 11:59 Читать на русском

Доля Binance на ринку спотової торгівлі впала до річного мінімуму

Компанія Kaiko, яка займається дослідженнями в галузі блокчейн-технологій, повідомила, що ринкова частка Binance впала до річного мінімуму на тлі посилення регуляторного контролю над біржею. Про це пише Сryptomisto.

Компанія Kaiko, яка займається дослідженнями в галузі блокчейн-технологій, повідомила, що ринкова частка Binance впала до річного мінімуму на тлі посилення регуляторного контролю над біржею.
Фото: binance.com

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Що відомо

Раніше цього місяця Комісія з цінних паперів США подала позов проти Binance.US за 13 пунктами звинувачень у порушенні федерального законодавства про цінні папери. Тоді частка Binance на ринку спотової торгівлі залишалася незмінною — 56%.

Однак останні дані Kaiko вказують на те, що на сьогодні доля Binance знизилась до 53,7%, що є найнижчим показником з серпня 2023 року.

У звіті Kaiko також зазначається, що американська філія Binance — Binance.US — втратила майже всю свою частку на ринку США після регуляторних дій з боку SEC та CFTC.

Незважаючи на зниження частки ринку протягом 2023 року, Binance все ще перевершує всі інші криптовалютні біржі разом узяті за розміром. Це дає Binance перевагу, пропонуючи більший пул ліквідності та торгових опцій.

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Крім того, біржа володіє найбільшою кількістю токенів клієнтів, резерви яких складають 59,2 мільярда доларів, як повідомляє постачальник криптографічних даних DefiLlama.

Оскільки наразі існує не так багато надійних альтернатив, інвестори продовжують розглядати Binance як найкращу біржу для здійснення трансакцій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
26 червня 2023, 13:42
#
Бинанс расширила лимиты для первого уровня kyc в фарме ликвидности и открыла новые позиции POS, естественно спот торговля упадёт. Если аналитиков нет в команде, могли бы просто подписаться на новости бинанса, они всё пишут же)
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