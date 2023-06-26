Курс валют на 26 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 26 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці втратив 10 копійок, а у продажу додав 4 копійки. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці додав 5 копійок, а у продажу 1 копійку. Курс євро у покупці та продажу подорожчав на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,34 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,30−37,31, євро — 40,80−41,02 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,87−40,27 грн/євро.

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