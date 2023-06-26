Аукціони ОВДП 27 червня: що пропонуватиме Мінфін

Міністерство фінансів 27 червня розміщуватиме військові облігації у гривні та доларах . Про це йдеться в даних Мінфіну.

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Що пропонуватиме Мінфін

Облігації в гривні мають строки обігу 462 дні, 567 та 966 днів. Папери в доларах мають строк обігу 358 днів.

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.